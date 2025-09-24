Professor é ameaçado de morte por suposta mãe de aluna

Internet/celular - Crédito: Agência Brasil

Um professor de 43 anos procurou a Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência após receber mensagens ameaçadoras em Santa Rita do Passa Quatro. O caso foi registrado na manhã de segunda-feira (22), por volta das 11h, e comunicado à Delegacia Eletrônica no dia seguinte.

Segundo o relato, o educador recebeu, via aplicativo de mensagens, textos e áudios de uma mulher de 41 anos, que se identificou como mãe de uma aluna. Nas mensagens, ela fazia ameaças de morte e afirmava que iria prejudicar a vida profissional e social do professor no município, mencionando que acionaria autoridades locais para "destruí-lo".

De acordo com o boletim, o contato teve início após o docente pedir, como atividade escolar, que a estudante escrevesse um relato sobre as aulas e o comportamento da turma. O pedido teria motivado a reação da mãe, que passou a enviar mensagens de tom agressivo.

O professor anexou ao registro prints das conversas e áudios recebidos, que ficarão à disposição da investigação. Ele destacou ainda que leciona há três anos na rede estadual e que nunca havia enfrentado situações semelhantes.

O caso foi encaminhado para a delegacia responsável em Santa Rita do Passa Quatro e será apurado como crime de ameaça

Leia Também