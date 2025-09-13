Professor dorme durante viagem de ônibus e tem mochila furtada

Rodoviária de São Carlos - Crédito: arquivo

Na madrugada deste sábado (13), um passageiro de 32 anos registrou um boletim de ocorrência após ter sua mochila furtada durante uma viagem de ônibus. O caso aconteceu no trajeto entre São Paulo e São Carlos.

Segundo o relato, o passageiro embarcou por volta das 23h35 de sexta-feira (12) no Terminal do Tietê, em São Paulo. Durante o percurso, adormeceu e, ao desembarcar no Terminal Rodoviário de São Carlos, por volta das 3h40, percebeu que sua mochila, que estava no compartimento superior, havia desaparecido.

Entre os itens furtados estavam um notebook da marca Dell, periféricos de informática, um HD externo de 4 terabytes, documentos pessoais, cartões bancários, um carregador de celular, além de uma mochila, um fone de ouvido, um mouse e um teclado sem fio.

A vítima relatou ainda que, por volta das 0h17, foram registradas tentativas de compras suspeitas com seus cartões, em valores de R$ 180 e R$ 195, possivelmente realizadas durante uma das paradas feitas em postos da Rede Graal.

O caso foi registrado no Plantão Policial de São Carlos.

