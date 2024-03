Professor de escola na região é afastado acusado de agredir aluno

Crédito: Google Maps

Um professor da Escola Municipal Ana da Cunha Vianna, em Boa Esperança do Sul, foi afastado. Ele teria agredido um aluno de 12 anos. A Prefeitura Municipal da cidade confirmou o fato e teria afastado o docente que atua na rede municipal de ensino.

De acordo com a mãe, a vítima teria sido agarrada pelo pescoço, agredida na cabeça, além de tentar derrubá-la. O professor estaria perseguindo seu filho.

Este seria o segundo caso de agressão envolvendo o mesmo professor que teria em 2023 seu contrato rescindido pela Secretaria Estadual de Educação após um vídeo mostrá-lo com uma aluna adolescente no colo durante uma aula em outra escola do mesmo município.

As imagens causaram indignação entre pais e alunos, levando ao registro de um boletim de ocorrência e à inclusão do caso na Plataforma Conviva SP da secretaria da Educação de São Paulo.

Nota da Prefeitura

A Prefeitura de Boa Esperança do Sul informa que afastou, imediatamente, o professor envolvido em uma denúncia de suposta agressão cometida contra um aluno de uma das unidades de ensino da rede municipal nesta terça-feira, 19. Todas as medidas cabíveis já estão sendo tomadas para o esclarecimento dos fatos.

Vale lembrar que o profissional cumpre função temporária, por meio de processo seletivo, e está no primeiro ano de serviços prestados na rede municipal de ensino. Ressalta-se que não havia nenhum tipo de impedimento legal para a sua contratação.

A Prefeitura de Boa Esperança do Sul reforça que já iniciou a investigação do caso por meio do Departamento de Educação, e amparada pelo departamento jurídico do município adotará todas as medidas cabíveis. No mais, é essencial enfatizar que o município repudia qualquer tipo de violência, seja ela física ou moral. O respeito, acima de tudo, deve permanecer como um dos principais pilares para a convivência em sociedade.

Com informações do Araraquara Agora

Leia Também