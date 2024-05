Produtos de limpeza furtados são apreendidos pela Polícia Militar

Produtos de limpeza que foram apreendidos pela PM - Crédito: Maycon Maximino

Uma abordagem de rotina por volta das 16h30 desta quinta-feira, 30, resultou na apreensão de cinco homens e uma carga de produtos de limpeza que podem ser produtos de furto ocorrido em março, na cidade de Sertãozinho. A Perícia Técnica foi acionada para realizar as apurações quanto a procedência dos produtos.

Segundo consta em boletim de ocorrência, uma equipe da PM patrulhava a Vila Morumbi e na rua Icaraí, a atitude de cinco homens. De maneira suspeita, eles descarregavam rapidamente em um imóvel diversos produtos de limpeza.

Um homem de 40 anos assumiu a posse e foi questionado sobre a procedência. Não apresentou nota fiscal de compra, mas disse que tinha adquirido os produtos em janeiro deste ano. Porém, os PMs ao fiscalizarem os frascos, notaram que a fabricação teria ocorrido em março.

Diante das divergências, os policiais entraram em contato com o proprietário dos produtos de limpeza e tiveram ciência que ele teria sido vítima de um furto ocorrido em Sertãozinho em março deste ano.

Com as novas informações, os cinco homens foram encaminhados à CPJ para as formalidades de praxe e as investigações repassadas para a Delegacia de Investigações Gerais (DIG).

A PM apreendeu 399 unidades de água sanitária, 66 unidades de amaciante, 1.104 unidades de detergente e 62 pacotes de sabão em pedra, além de um celular. Os produtos são da marca Triex.

