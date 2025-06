Procurados pela Justiça são capturados em São Carlos

Viatura giroflex -

Duas ações distintas das forças de segurança resultaram na retirada de circulação de indivíduos procurados pela Justiça na cidade de São Carlos nesta segunda-feira (2).

Na primeira ocorrência, agentes da Polícia Federal localizaram e capturaram W.C.B., de 33 anos, que estava trabalhando em um estabelecimento comercial no Jardim São Paulo. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de São Carlos. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem, onde aguardará audiência de custódia.

Já na noite do mesmo dia, policiais militares realizaram a detenção de H.S.C., de 22 anos, no bairro Cidade Aracy. O capturado possuía mandado de prisão condenatória em aberto, expedido no mesmo dia, pela 3ª Vara Criminal da cidade. Ele foi sentenciado a cumprir pena de cinco anos em regime fechado pelos crimes previstos nos artigos 33 da Lei de Drogas e 12 do Estatuto do Desarmamento.

