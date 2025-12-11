Procurado por tráfico é preso pela Força Tática durante patrulhamento de rotina no Jardim Botafogo l

Viatura Força Tática - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

A Força Tática capturou um jovem de 21 anos procurado pela Justiça na noite desta quarta-feira (10), no Jardim Botafogo l, em São Carlos.

Os policiais militares faziam patrulhamento de rotina pela Avenida José Pereira Lopes, quando avistaram o fugitivo em atitude suspeita ao demonstrar nervosismo. Ele foi abordado e durante consulta, a equipe constatou que havia um mandado de prisão em seu desfavor pelo crime de tráfico de Drogas do fórum de Porto Ferreira.

Diante dos fatos o jovem foi levado para o Plantão Policial, onde o delegado registrou um boletim de ocorrência como captura de procurado. Em seguida, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos.

A Força Tática reforça que o trabalho ostensivo e preventivo nas ruas tem sido fundamental, para identificar e capturar indivíduos procurados, colaborando para a segurança da população.

