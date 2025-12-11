(16) 99963-6036
quinta, 11 de dezembro de 2025
Fora de Circulação

Procurado por tráfico é preso pela Força Tática durante patrulhamento de rotina no Jardim Botafogo l

Jovem tentou despistar policiais militares mas foi abordado e durante consulta constataram que havia um mandado de prisão em seu desfavor

11 Dez 2025 - 17h13Por Flávio Fernandes
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Viatura Força Tática - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos AgoraViatura Força Tática - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

A Força Tática capturou um jovem de 21 anos procurado pela Justiça na noite desta quarta-feira (10), no Jardim Botafogo l, em São Carlos.

Os policiais militares faziam patrulhamento de rotina pela Avenida José Pereira Lopes, quando avistaram o fugitivo em atitude suspeita ao demonstrar nervosismo. Ele foi abordado e durante consulta, a equipe constatou que havia um mandado de prisão em seu desfavor pelo crime de tráfico de Drogas do fórum de Porto Ferreira.

Diante dos fatos o jovem foi levado para o Plantão Policial, onde o delegado registrou um boletim de ocorrência como captura de procurado. Em seguida, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos. 

A Força Tática reforça que o trabalho ostensivo e preventivo nas ruas tem sido fundamental, para identificar e capturar indivíduos procurados, colaborando para a segurança da população.

Leia Também

Colisão entre carros deixa dois feridos na rodovia Washington Luís em São Carlos
Carro x Carro11h08 - 11 Dez 2025

Colisão entre carros deixa dois feridos na rodovia Washington Luís em São Carlos

Força Tática prende jovem com carro usado em roubos e placas adulteradas no Jardim Zavaglia
Deu Ruim10h22 - 11 Dez 2025

Força Tática prende jovem com carro usado em roubos e placas adulteradas no Jardim Zavaglia

Justiça ouve testemunhas do caso de casal assasinado em São Pedro
Segurança07h13 - 11 Dez 2025

Justiça ouve testemunhas do caso de casal assasinado em São Pedro

Adolescentes são detidos pela PM com grande quantidade de drogas em ponto conhecido no São Carlos V
Moiô23h33 - 10 Dez 2025

Adolescentes são detidos pela PM com grande quantidade de drogas em ponto conhecido no São Carlos V

Dupla é presa pela GCM após série de furtos em lojas no Centro de São Carlos
Se Deram Mal23h31 - 10 Dez 2025

Dupla é presa pela GCM após série de furtos em lojas no Centro de São Carlos

Últimas Notícias