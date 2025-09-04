Procurado por tráfico é detido em São Carlos

Viatura Plantão Policial -

Na manhã desta quinta-feira (4), um homem de 26 anos, procurado pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33), foi detido pela Polícia Militar em São Carlos.

A abordagem aconteceu na Rua Benjamin Zinato, no bairro Astolpho Luiz do Prado. Durante patrulhamento, a equipe avistou o indivíduo sentado em frente à sua residência. Os policiais já tinham conhecimento de que havia um mandado de prisão em seu desfavor.

Após a abordagem e a consulta de seus dados, foi confirmado que o suspeito estava procurado. Diante disso, ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça e posteriormente foi encaminhado ao Centro de Triagem.

