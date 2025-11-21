(16) 99963-6036
sexta, 21 de novembro de 2025
Segurança

Procurado por tráfico é detido durante patrulhamento no Jacobucci

19 Nov 2025 - 18h27Por Da redação
Na tarde desta quarta-feira (19)  uma equipe da Força Tática realizava patrulhamento pela Rua Antenor Rodrigues de Camargo, no bairro Jacobucci, área conhecida pelo intenso tráfico de drogas. Durante a ação, dois indivíduos foram abordados.

Ao realizar a consulta dos antecedentes, os policiais constataram que um deles, de 29 anos, estava com mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas, conforme o artigo 33.

O homem foi detido e conduzido ao CPJ de São Carlos, sendo posteriormente recolhido ao Centro de Triagem, onde permaneceu à disposição da Justiça.

