Procurado por tráfico de drogas por Campinas é detido pela GM no centro de São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Um procurado por tráfico de drogas, de 26 anos, foi detido por guardas municipais na tarde desta quinta-feira, 10, no centro de São Carlos.

Câmeras de segurança que integra o sistema Muralha Paulista detectou a presença do acusado no cruzamento da rua General Osório com a Avenida São Carlos e acionou os órgãos de segurança.

Viaturas da GM foram ao local e abordaram o suspeito. Após pesquisa, constou contra ele um mandado de prisão por tráfico de drogas pela Justiça de Campinas. Após ser encaminhado à CPJ, foi recolhido ao centro de triagem.

