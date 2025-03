Procurado por trÃ¡fico de drogas Ã© detido pela PM

Crédito: Maycon Maximino

Um procurado por tráfico de drogas pela Justiça foi tirado de circulação nesta quarta-feira, 12, por policiais militares. Ele foi encaminhado à CPJ e posteriormente recolhido ao centro de triagem.

Segundo apurado, o suspeito teria ido até a região do Velório Municipal e foi reconhecido pelo sistema de segurança Muralha Detecta. As forças policiais da cidade foram alertadas e teve início diligências, com o suspeito sendo abordado na rua João Antônio Boni, no Jardim São João Batista.

Em pesquisas, foi apurado que o suspeito é procurado pelo crime de tráfico de drogas há mais de dois anos e consta em sua ficha criminal, passagens por roubo, furto, tráfico de drogas e lesão corporal.

