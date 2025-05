Procurado por tráfico de drogas é detido pela PM no São Carlos 8

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um procurado por drogas de 25 anos foi detido por PMs por volta das 16h45 desta segunda-feira, 5, no cruzamento das ruas Comendador Oscar Ferreira com a Aurora Godoy Carrera, no São Carlos 8.

O acusado estava em atitude suspeita o que motivou a abordagem policial. Em pesquisa via Copom, foi constatado que contra ele havia um mandado de busca em aberto pela 3ª Vara Criminal por tráfico de drogas.

Após ser detido, C.R.F.F., 25 anos, foi encaminhado à CPJ e em seguida, ao centro de triagem.

Leia Também