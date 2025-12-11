(16) 99963-6036
quinta, 11 de dezembro de 2025
Segurança

Procurado por tráfico de drogas é detido no Cidade Aracy

11 Dez 2025 - 21h22Por Jessica
Crédito: Maycon Maximino
Na noite desta quinta-feira (11), a equipe da Polícia Militar da 2ª Companhia, Pelotão A, composta pelos policiais Sd PM Humberto e Sd PM Diego, da viatura I-38215, realizou a captura de um procurado pela Justiça durante patrulhamento no bairro Cidade Aracy. A abordagem ocorreu por volta das 20h35, na Rua João Paulo.
 
O indivíduo, um jovem de 19 anos, foi avistado em um ponto amplamente conhecido pela prática de tráfico de drogas. Diante da suspeita, os policiais efetuaram a abordagem e realizaram consulta via COPOM e sistema Muralha, onde foi constatado que ele possuía mandado de prisão preventiva expedido pela Comarca de Caraguatatuba, relacionado ao crime de tráfico de drogas.
 
Durante a abordagem, o jovem confirmou que já havia sido detido anteriormente pelo mesmo delito na cidade mencionada. Para garantir a segurança da equipe e evitar possível tentativa de fuga, foi necessário o uso de algemas, conforme previsto na Súmula Vinculante nº 11 do STF e na Lei nº 13.869/2019.
 
Após os procedimentos, o capturado foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde o delegado de plantão determinou sua permanência à disposição da Justiça.

