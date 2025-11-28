(16) 99963-6036
sexta, 28 de novembro de 2025
Segurança

Procurado por tráfico de drogas é detido ao entrar para trabalhar em condomínio

28 Nov 2025 - 15h31Por Da redação
Um homem de 27 anos, procurado pela Justiça pelo artigo 33 (tráfico de drogas), foi detido na tarde desta sexta-feira, 28, após entrar em um condomínio na Avenida Miguel Damha para trabalhar.

Ao realizar o cadastro na portaria, o sistema apontou que o indivíduo possuía um mandado de prisão em aberto. A equipe de policiamento foi acionada e rapidamente chegou ao local, onde encontrou o homem já dentro do condomínio.

Ele foi detido e conduzido à CPJ, onde a autoridade policial confirmou o mandado de prisão por tráfico de drogas.

Após os procedimentos, o procurado foi recolhido ao Centro de Triagem.

