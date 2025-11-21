Procurado por tráfico de drogas é capturado pela Polícia Militar no Jardim Pacaembu

Viatura Plantão Policial -

A Polícia Militar capturou, na noite desta quarta-feira (19), um homem de 29 anos, procurado pela Justiça por tráfico de drogas. A abordagem ocorreu por volta das 19h30, na Travessa Aparecida Basílio de Camargo Silva, no Jardim Pacaembu, em São Carlos.

Segundo a polícia, durante patrulhamento pela região, o suspeito foi avistado e abordado. Em consulta aos sistemas, os PMs verificaram que havia contra ele um mandado de prisão criminal pelo artigo 33 da Lei de Drogas, expedido pela 3ª Vara Criminal de São Carlos, referente a uma condenação de 2 anos em regime semiaberto. Ele foi conduzido ao Centro de Triagem, onde permanecerá à disposição da Justiça e passará por audiência de custódia.

