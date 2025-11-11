(16) 99963-6036
Segurança

Procurado por tráfico de drogas é capturado pela Polícia Militar no Tortorelli

11 Nov 2025 - 17h31Por Jessica Carvalho R
Procurado por tráfico de drogas é capturado pela Polícia Militar no Tortorelli - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta terça-feira (11), a Polícia Militar capturou um homem procurado pela Justiça durante patrulhamento pela Avenida João Stella, em São Carlos.

Segundo informações da corporação, a equipe C, com apoio da viatura CGP-1, abordou o indivíduo de 22 anos e, após consulta ao COPOM, constatou que havia contra ele um mandado de prisão em aberto pelo artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas). A sentença prevê o cumprimento de sete anos de reclusão em regime fechado.

O homem recebeu voz de prisão, teve seus direitos constitucionais informados e foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

