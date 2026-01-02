Procurado por tráfico de drogas é capturado pela Polícia Militar na Vila Costa do Sol

Viatura Polícia Militar -

A Polícia Militar do Estado de São Paulo capturou, na manhã desta sexta-feira (02), um homem de 42 anos que era procurado pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas. A prisão ocorreu na Rua São Paulo, no bairro Vila Costa do Sol.

De acordo com informações da PM, equipes do 38º BPM/I, por meio da 1ª Companhia, Pelotão C, com apoio da viatura do Comando de Força Patrulha, realizavam patrulhamento quando abordaram o indivíduo, que possuía um mandado de prisão em aberto pelo artigo 33.

Após consulta e confirmação do mandado via COPOM, foi dada voz de prisão, com a leitura dos direitos constitucionais.

O mandado previa pena de 7 anos e 11 meses de reclusão em regime fechado. O homem também possui antecedentes criminais, incluindo uma passagem por homicídio, duas por furto e uma por roubo.

O capturado foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde foi registrado o Boletim de Ocorrência Policial Civil (BOPC) de captura de procurado. Em seguida, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem, permanecendo à disposição da Justiça.

Leia Também