(16) 99963-6036
sexta, 02 de janeiro de 2026
Segurança

Procurado por tráfico de drogas é capturado pela Polícia Militar na Vila Costa do Sol

02 Jan 2026 - 14h01Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Viatura Polícia Militar - Viatura Polícia Militar -

A Polícia Militar do Estado de São Paulo capturou, na manhã desta sexta-feira (02), um homem de 42 anos que era procurado pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas. A prisão ocorreu na Rua São Paulo, no bairro Vila Costa do Sol.

De acordo com informações da PM, equipes do 38º BPM/I, por meio da 1ª Companhia, Pelotão C, com apoio da viatura do Comando de Força Patrulha, realizavam patrulhamento quando abordaram o indivíduo, que possuía um mandado de prisão em aberto pelo artigo 33. 
Após consulta e confirmação do mandado via COPOM, foi dada voz de prisão, com a leitura dos direitos constitucionais.

O mandado previa pena de 7 anos e 11 meses de reclusão em regime fechado. O homem também possui antecedentes criminais, incluindo uma passagem por homicídio, duas por furto e uma por roubo.

O capturado foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde foi registrado o Boletim de Ocorrência Policial Civil (BOPC) de captura de procurado. Em seguida, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem, permanecendo à disposição da Justiça.

Leia Também

Motorista de aplicativo é acusado de apropriação indébita
Segurança10h26 - 02 Jan 2026

Motorista de aplicativo é acusado de apropriação indébita

Guarda Municipal prende homem por furto em prédio desativado em São Carlos
Segurança10h03 - 02 Jan 2026

Guarda Municipal prende homem por furto em prédio desativado em São Carlos

Vizinha é acusada de arremessar pedras contra casa durante comemoração de Ano-Novo
Segurança08h41 - 02 Jan 2026

Vizinha é acusada de arremessar pedras contra casa durante comemoração de Ano-Novo

Homem é preso em flagrante por furto após invadir residência no Parque Estância Suíça
Segurança08h36 - 02 Jan 2026

Homem é preso em flagrante por furto após invadir residência no Parque Estância Suíça

Homem é preso suspeito de homicídio e tentativa de homicídio
Itirapina07h36 - 02 Jan 2026

Homem é preso suspeito de homicídio e tentativa de homicídio

Últimas Notícias