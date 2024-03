SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Durante patrulhamento preventivo, policiais militares capturaram na tarde desta quarta-feira, 13, um homem de 43 anos, que seria procurado por tráfico de drogas.

O acusado estava em atitude suspeita no cruzamento das ruas Episcopal com a 1º de Maio. Após revista, os PMs realizaram pesquisa via Copom e constou que ele devia para a Justiça. Encaminhado à CPJ, foi posteriormente recolhido ao centro de triagem.

