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quinta, 26 de marÃ§o de 2026
SeguranÃ§a

Procurado por trÃ¡fico de drogas Ã© capturado no bairro Presidente Collor

26 Mar 2026 - 18h35Por Da redaÃ§Ã£o
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Viatura PM - Viatura PM -

Na tarde desta quinta-feira (26), um homem de 27 anos, procurado pela Justiça por tráfico de drogas (artigo 33), foi capturado pela Polícia Militar na Avenida Pedro Carlos Fabiano, no bairro Presidente Collor, em São Carlos.

De acordo com informações, a equipe de Rádio Patrulhamento (RP) realizava patrulhamento pelo bairro quando avistou o indivíduo em via pública. Os policiais já tinham conhecimento de que havia um mandado de prisão em desfavor do suspeito.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi localizado com o homem. Questionado sobre sua identidade, ele tentou enganar a equipe, fornecendo nome de outra pessoa. No entanto, os policiais conseguiram confirmar sua verdadeira identidade e, ao realizar consulta, constataram o mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.

Diante dos fatos, o indivíduo foi detido e conduzido ao CPJ de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça, sendo posteriormente recolhido ao Centro de Triagem.

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