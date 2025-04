Procurado por tentativa de homicídio é capturado pelo RPM

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Equipe RPM

Um homem de 52 anos foi detido pela equipe de Rádio Patrulhamento com Motos (RPM) na Rua Rafael de Senzi, no Jardim São João Batista, nesta quinta-feira (3). Ele era procurado por uma tentativa de homicídio ocorrida no bairro Jardim Gonzaga, onde teria esfaqueado um homem.

Os policiais localizaram o suspeito em sua residência e efetuaram a prisão. Ele foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) e, posteriormente, recolhido ao Centro de Triagem, onde permanecerá à disposição da Justiça.

