Procurado por roubo é preso no Antenor Garcia

Viatura Força Tática -

Na noite desta quarta-feira (20), um homem de 26 anos, procurado pela Justiça pelo crime de roubo (artigo 157 do Código Penal), foi detido pela Força Tática em São Carlos.

A abordagem aconteceu na Avenida Tetra Campeonato, no bairro Antenor Garcia. Durante patrulhamento, a equipe se deparou com o indivíduo em atitude suspeita. Ao notar a aproximação da viatura, ele demonstrou nervosismo, o que motivou a abordagem.

Nada de ilícito foi encontrado com ele, mas, ao realizar a consulta de seus antecedentes, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto.

Diante da situação, o homem foi conduzido ao Plantão Policial e, posteriormente, recolhido ao Centro de Triagem de São Carlos.

