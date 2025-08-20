(16) 99963-6036
quarta, 20 de agosto de 2025
Segurança

Procurado por roubo é preso no Antenor Garcia

20 Ago 2025 - 21h27Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Viatura Força Tática - Viatura Força Tática -

 

Na noite desta quarta-feira (20), um homem de 26 anos, procurado pela Justiça pelo crime de roubo (artigo 157 do Código Penal), foi detido pela Força Tática em São Carlos.

A abordagem aconteceu na Avenida Tetra Campeonato, no bairro Antenor Garcia. Durante patrulhamento, a equipe se deparou com o indivíduo em atitude suspeita. Ao notar a aproximação da viatura, ele demonstrou nervosismo, o que motivou a abordagem.

Nada de ilícito foi encontrado com ele, mas, ao realizar a consulta de seus antecedentes, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto.

Diante da situação, o homem foi conduzido ao Plantão Policial e, posteriormente, recolhido ao Centro de Triagem de São Carlos.

Leia Também

Motorista deixa local após provocar acidente na Vila Prado
Segurança21h09 - 20 Ago 2025

Motorista deixa local após provocar acidente na Vila Prado

Motociclista avança sinal de pare e colide contra carro no Santa Felicia
Segurança19h30 - 20 Ago 2025

Motociclista avança sinal de pare e colide contra carro no Santa Felicia

Dois procurados pela Justiça se entregam em São Carlos
Segurança14h07 - 20 Ago 2025

Dois procurados pela Justiça se entregam em São Carlos

Canil da GCM apreende drogas durante operação em ocupação irregular na região da rodoviária
Segurança13h15 - 20 Ago 2025

Canil da GCM apreende drogas durante operação em ocupação irregular na região da rodoviária

Homem é preso em São Carlos com 17,6 mil cigarros eletrônicos e mercadorias contrabandeadas
SP-21511h55 - 20 Ago 2025

Homem é preso em São Carlos com 17,6 mil cigarros eletrônicos e mercadorias contrabandeadas

Últimas Notícias