Procurado por roubo é detido pela Guarda Municipal no Cidade Jardim

Viatura Guarda Municipal - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 31 anos, procurado pela Justiça pelo crime de roubo, foi detido pela Guarda Municipal de São Carlos na manhã desta quarta-feira (3), no bairro Cidade Jardim.

A equipe realizava patrulhamento preventivo pela Rua Alameda das Azaleias quando avistou o indivíduo em atitude suspeita. Ao notar a aproximação da viatura, ele tentou disfarçar, o que levantou a desconfiança dos guardas.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado, mas ao realizar a consulta dos dados pessoais, foi constatado que ele era procurado pela Justiça.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu à disposição da Justiça.

Leia Também