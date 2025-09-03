(16) 99963-6036
quarta, 03 de setembro de 2025
Segurança

Procurado por roubo é detido pela Guarda Municipal no Cidade Jardim

03 Set 2025 - 11h54Por Da redação
Viatura Guarda Municipal - Crédito: Maycon MaximinoViatura Guarda Municipal - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 31 anos, procurado pela Justiça pelo crime de roubo, foi detido pela Guarda Municipal de São Carlos na manhã desta quarta-feira (3), no bairro Cidade Jardim.

A equipe realizava patrulhamento preventivo pela Rua Alameda das Azaleias quando avistou o indivíduo em atitude suspeita. Ao notar a aproximação da viatura, ele tentou disfarçar, o que levantou a desconfiança dos guardas.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado, mas ao realizar a consulta dos dados pessoais, foi constatado que ele era procurado pela Justiça.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu à disposição da Justiça.

