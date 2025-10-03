Procurado por roubo é detido após resistência no Jardim Gonzaga

A abordagem aconteceu na avenida Maranhão, esquina com a rua Professor Felipe Beltrame, no Jardim Gonzaga. Segundo a polícia, a equipe já tinha conhecimento de que o indivíduo possuía mandado de prisão em aberto.

Durante a tentativa de abordagem, o suspeito resistiu à prisão e populares do bairro chegaram a se aproximar da equipe, sendo necessário solicitar reforço. Com a chegada de outras viaturas, o homem foi contido e encaminhado ao Plantão Policial, onde ficou à disposição da Justiça.

No final da tarde desta sexta-feira, dia 3, um homem de 28 anos, procurado pela Justiça pelo crime de roubo (artigo 157 do Código Penal), foi detido durante ação da equipe de Rádio Patrulha com Motocicletas (RPM) da 2ª Companhia, em São Carlos.