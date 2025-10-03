(16) 99963-6036
Segurança

Procurado por roubo é detido após resistência no Jardim Gonzaga

03 Out 2025 - 19h43Por Jessica
Crédito: Maycon Maximino
No final da tarde desta sexta-feira, dia 3, um homem de 28 anos, procurado pela Justiça pelo crime de roubo (artigo 157 do Código Penal), foi detido durante ação da equipe de Rádio Patrulha com Motocicletas (RPM) da 2ª Companhia, em São Carlos.
 
A abordagem aconteceu na avenida Maranhão, esquina com a rua Professor Felipe Beltrame, no Jardim Gonzaga. Segundo a polícia, a equipe já tinha conhecimento de que o indivíduo possuía mandado de prisão em aberto.
 
Durante a tentativa de abordagem, o suspeito resistiu à prisão e populares do bairro chegaram a se aproximar da equipe, sendo necessário solicitar reforço. Com a chegada de outras viaturas, o homem foi contido e encaminhado ao Plantão Policial, onde ficou à disposição da Justiça.

