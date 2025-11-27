(16) 99963-6036
quinta, 27 de novembro de 2025
Segurança

Procurado por roubo é capturado pela ROCAM no prolongamento do Jardim Medeiros

27 Nov 2025 - 08h52Por Jessica Carvalho R.
Na manhã desta quinta-feira (27), uma equipe da ROCAM realizava patrulhamento pelo prolongamento do Jardim Medeiros, quando avistou um jovem em atitude suspeita na rua Mário Pinotti.
 
O rapaz, de 21 anos, foi abordado e, durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao consultar seus dados, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, referente ao artigo 157 (roubo).
 
Diante da situação, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi conduzido à CPJ de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

