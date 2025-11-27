Procurado por roubo é capturado pela ROCAM no prolongamento do Jardim Medeiros

O rapaz, de 21 anos, foi abordado e, durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao consultar seus dados, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, referente ao artigo 157 (roubo).

Diante da situação, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi conduzido à CPJ de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Na manhã desta quinta-feira (27), uma equipe da ROCAM realizava patrulhamento pelo prolongamento do Jardim Medeiros, quando avistou um jovem em atitude suspeita na rua Mário Pinotti.