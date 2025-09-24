(16) 99963-6036
quarta, 24 de setembro de 2025
Segurança

Procurado por roubo é capturado pela Rocam na Vila Prado

24 Set 2025 - 13h59Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
ROCAM - Crédito: Maycon MaximinoROCAM - Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta quarta-feira, 24, a equipe da Rocam realizava patrulhamento pela Rua Teixeira de Barros, no bairro Vila Prado, quando se deparou com um indivíduo em frente a um comércio. Os policiais já tinham conhecimento de que ele era procurado pela Justiça.

Durante a abordagem, foi realizada pesquisa de seus dados, sendo confirmado que havia contra ele um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo (artigo 157).

O jovem, de 18 anos, foi conduzido à CPJ de São Carlos e, em seguida, recolhido ao Centro de Triagem, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Leia Também

Duas pessoas ficam feridas após colisão entre motos na Vila Nery
Segurança15h47 - 24 Set 2025

Duas pessoas ficam feridas após colisão entre motos na Vila Nery

Procurado por furto é capturado pela Polícia Militar na Vila Pureza
Segurança14h01 - 24 Set 2025

Procurado por furto é capturado pela Polícia Militar na Vila Pureza

Acidente entre caminhão e bicicleta motorizada deixa adolescente ferido na Vila Nery
Segurança12h15 - 24 Set 2025

Acidente entre caminhão e bicicleta motorizada deixa adolescente ferido na Vila Nery

Carro tomba após colisão na avenida Getúlio Vargas em São Carlos
Segurança11h31 - 24 Set 2025

Carro tomba após colisão na avenida Getúlio Vargas em São Carlos

PM flagra jovem armado em carro no Jardim Embaré
Segurança11h17 - 24 Set 2025

PM flagra jovem armado em carro no Jardim Embaré

Últimas Notícias