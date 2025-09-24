Procurado por roubo é capturado pela Rocam na Vila Prado

ROCAM - Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta quarta-feira, 24, a equipe da Rocam realizava patrulhamento pela Rua Teixeira de Barros, no bairro Vila Prado, quando se deparou com um indivíduo em frente a um comércio. Os policiais já tinham conhecimento de que ele era procurado pela Justiça.

Durante a abordagem, foi realizada pesquisa de seus dados, sendo confirmado que havia contra ele um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo (artigo 157).

O jovem, de 18 anos, foi conduzido à CPJ de São Carlos e, em seguida, recolhido ao Centro de Triagem, onde permanecerá à disposição da Justiça.

