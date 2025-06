Procurado por roubo é capturado em condomínio no Distrito Industrial

Compartilhar no facebook

Plantão Policial

Um homem procurado pela Justiça pelo crime de roubo foi detido por policiais militares na manhã do último sábado (21). A ocorrência teve início quando o COPOM irradiou informação de que um indivíduo com mandados de prisão em aberto estaria em um condomínio residencial no Parque Industrial, em São Carlos.

As equipes policiais se deslocaram até o local indicado e conseguiram localizar e abordar o procurado. Em consulta aos sistemas policiais, foi confirmado que contra o homem constavam dois mandados de prisão em aberto, ambos expedidos pela 3ª Vara Criminal de São Carlos, por roubo, em regime semiaberto.

O capturado foi conduzido ao Plantão Policial e encaminhado ao Centro de Triagem da Cadeia Pública, para posterior audiência de custódia.

