quinta, 11 de dezembro de 2025
Segurança

Procurado por Maria da Penha é detido pela RPM no São Carlos III

11 Dez 2025 - 21h16Por Jessica
Procurado por Maria da Penha é detido pela RPM no São Carlos III - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino
A equipe da RPM, em atividade delegada da 1ª Companhia, deteve na noite desta quinta-feira (11) um homem de 23 anos, procurado pela Justiça pelos crimes previstos na Lei Maria da Penha e por ameaça. A abordagem ocorreu na Rua Francisco Possa, na região do São Carlos III.
 
Os policiais realizavam patrulhamento quando avistaram um Fiat Palio preto trafegando em contrafluxo. Ao abordar o veículo, encontraram dois ocupantes que demonstraram nervosismo. Nada de ilícito foi localizado, porém o passageiro forneceu dados que não batiam com as informações do sistema.
 
Após ser novamente questionado, o homem admitiu ter passado o nome do irmão para tentar enganar a equipe. Com a identificação correta, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em seu nome.
 
Ele recebeu voz de prisão, foi encaminhado ao Plantão Policial de São Carlos e posteriormente recolhido ao Centro de Triagem.

