Procurado por Maria da Penha é detido pela RPM no São Carlos III

Os policiais realizavam patrulhamento quando avistaram um Fiat Palio preto trafegando em contrafluxo. Ao abordar o veículo, encontraram dois ocupantes que demonstraram nervosismo. Nada de ilícito foi localizado, porém o passageiro forneceu dados que não batiam com as informações do sistema.

Após ser novamente questionado, o homem admitiu ter passado o nome do irmão para tentar enganar a equipe. Com a identificação correta, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em seu nome.

Ele recebeu voz de prisão, foi encaminhado ao Plantão Policial de São Carlos e posteriormente recolhido ao Centro de Triagem.

A equipe da RPM, em atividade delegada da 1ª Companhia, deteve na noite desta quinta-feira (11) um homem de 23 anos, procurado pela Justiça pelos crimes previstos na Lei Maria da Penha e por ameaça. A abordagem ocorreu na Rua Francisco Possa, na região do São Carlos III.