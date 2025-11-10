(16) 99963-6036
segunda, 10 de novembro de 2025
Segurança

Procurado por lesão corporal é detido no Fórum Cível

10 Nov 2025 - 18h20Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Procurado por lesão corporal é detido no Fórum Cível - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta segunda-feira (10), um homem de 25 anos, procurado pela Justiça pelo crime de lesão corporal, foi detido pela Polícia Militar no Fórum Cível de São Carlos, localizado na Rua Conde do Pinhal, região central da cidade.

De acordo com informações, o indivíduo compareceu ao local para regularizar sua carteirinha de assinatura. Durante o procedimento, contudo, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

A equipe da Polícia Militar foi acionada e realizou a detenção no próprio fórum. O suspeito foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

Leia Também

PM detém homem acusado de tráfico de drogas após ocorrência de violência doméstica
Recreio São Judas Tadeu19h43 - 10 Nov 2025

PM detém homem acusado de tráfico de drogas após ocorrência de violência doméstica

Guarda Municipal detém homem por furto de poste de ferro no Cemitério Nossa Senhora do Carmo
Segurança16h51 - 10 Nov 2025

Guarda Municipal detém homem por furto de poste de ferro no Cemitério Nossa Senhora do Carmo

Adolescente de 13 anos é detido após agredir a própria mãe
Ibaté 15h49 - 10 Nov 2025

Adolescente de 13 anos é detido após agredir a própria mãe

Homem é detido com maconha após ofender guardas municipais na Praça do Kartódromo
Segurança15h00 - 10 Nov 2025

Homem é detido com maconha após ofender guardas municipais na Praça do Kartódromo

Motoboy é preso por tráfico de drogas na Vila Prado
Segurança13h58 - 10 Nov 2025

Motoboy é preso por tráfico de drogas na Vila Prado

Últimas Notícias