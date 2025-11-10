Procurado por lesão corporal é detido no Fórum Cível

Crédito: Maycon Maximino
Na tarde desta segunda-feira (10), um homem de 25 anos, procurado pela Justiça pelo crime de lesão corporal, foi detido pela Polícia Militar no Fórum Cível de São Carlos, localizado na Rua Conde do Pinhal, região central da cidade.
De acordo com informações, o indivíduo compareceu ao local para regularizar sua carteirinha de assinatura. Durante o procedimento, contudo, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.
A equipe da Polícia Militar foi acionada e realizou a detenção no próprio fórum. O suspeito foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.