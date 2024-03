Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 55 anos, procurado por lesão corporal, foi detido por policiais militares em um condomínio no Passeio das Palmeiras, na manhã desta quinta-feira, 21.

Os policiais foram alertados via Copom de que um procurado pela Justiça estaria no endereço, com o intuito de entrar no condomínio. Uma viatura foi ao local e após abordagem e consulta, constatou um mandado de prisão. O acusado foi encaminhado à CPJ, e posteriormente recolhido ao centro de triagem.

