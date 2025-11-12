(16) 99963-6036
quarta, 12 de novembro de 2025
Segurança

Procurado por Lei Maria da Penha é detido no bairro Vila Costa do Sol em São Carlos

12 Nov 2025 - 06h27Por Da redação
Viatura Plantão Policial - Crédito: Maycon MaximinoViatura Plantão Policial - Crédito: Maycon Maximino

Na noite desta terça-feira, 11 de novembro, a Polícia Militar deteve um homem de 49 anos, procurado pela Justiça com base na Lei Maria da Penha, durante patrulhamento pelo bairro Vila Costa do Sol, em São Carlos.

A equipe de policiamento realizava rondas pela Rua Capitão Alberto Mendes Júnior quando avistou o indivíduo em atitude suspeita. Durante a abordagem, nada de ilícito foi localizado, porém, ao realizar a pesquisa dos dados pessoais, os policiais constataram a existência de um mandado de prisão em seu desfavor.

Diante dos fatos, o homem foi detido e conduzido ao Plantão Policial de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

