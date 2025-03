Crédito: Divulgação

Após investigações e diligências, policiais civis chegaram ao acusado de ter cometido um homicídio em Ribeirão Bonito em 2022. Ele foi preso por policiais militares em Mauá.

D.L.S. vulgo "Neguinho", 41 anos, foi detido há alguns dias devido a um mandado de prisão expedido pela Justiça de Ribeirão Bonito. Ele é acusado de ter assassinado na noite do dia 25 de março de 2022, a golpes de faca, Luciano de Deus França que tinha na oportunidade, 38 anos. O crime ocorreu em uma praça pública no Conjunto Habitacional Victor A. Torrezan. De acordo com investigações, desavenças teriam sido a motivação do crime. Após o homicídio, o acusado, que residia na região da macro São Paulo e estava a pouco tempo em Ribeirão Bonito, fugiu.

Desde então, a Polícia Civil de Ribeirão Bonito, através de seu setor de investigações, efetuou diligências e chegou ao autor, produzindo provas que proporcionaram a expedição de mandado de prisão preventiva contra. D.L.S., que já foi processado e preso em 2006 pela prática de homicídio em Francisco Morato.

Neguinho foi novamente preso e está à disposição da Justiça, aguardando julgamento pelo homicídio que cometeu em Ribeirão Bonito.

Leia Também