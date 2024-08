SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 27 anos, procurado por homicídio ocorrido em 2021 em Juazeiro do Norte/CE foi detido na manhã desta segunda-feira, 5, na Avenida Agenor Galdino do Prado, região do condomínio Damha.

O homem estava em atitude suspeita e a PM foi solicitada. Após abordagem e pesquisa via Copom, constava que o acusado devia para a Justiça. Ele foi encaminhado à CPJ e posteriormente recolhido ao centro de triagem.

