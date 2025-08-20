(16) 99963-6036
quarta, 20 de agosto de 2025
Segurança

Procurado por homicídio é preso em condomínio

20 Ago 2025 - 09h40Por Da redação
Viatura apresentando a ocorrência no plantão policial - Crédito: Arquivo/São Carlos AgoraViatura apresentando a ocorrência no plantão policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 47 anos, procurado por homicídio, foi preso pela Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (20), em um condomínio localizado na Avenida Miguel Damha, em São Carlos.

A equipe foi acionada via Copom após a informação de que o indivíduo havia entrado no local para prestar serviços. Durante a abordagem, os policiais verificaram no sistema que havia contra ele um mandado de prisão em aberto, referente a um homicídio ocorrido em 2010, na cidade de Descalvado.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido à CPJ de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

