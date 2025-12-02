(16) 99963-6036
Segurança

Procurado por furto é detido pela ROCAM no Boa Vista

02 Dez 2025 - 20h55Por Jessica
Na noite desta terça-feira (2), um homem de 36 anos, procurado pelo crime de furto (artigo 155 do Código Penal), foi detido por uma equipe da ROCAM na Rua Martim Luther King, no bairro Boa Vista.

Durante patrulhamento preventivo, os policiais militares avistaram o suspeito em atitude considerada suspeita. Ele foi abordado, e, embora nada de ilícito tenha sido encontrado em revista pessoal, a verificação dos dados apontou a existência de um mandado de prisão em seu nome.

Diante da constatação, o homem foi detido e encaminhado ao Plantão Policial de São Carlos. Após os procedimentos legais, ele ficou à disposição da Justiça e foi recolhido ao Centro de Triagem.

 

