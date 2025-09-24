(16) 99963-6036
quarta, 24 de setembro de 2025
Segurança

Procurado por furto é capturado pela Polícia Militar na Vila Pureza

24 Set 2025 - 14h01Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Viatura plantão policial - Crédito: Maycon MaximinoViatura plantão policial - Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta quarta-feira, 24, policiais militares realizavam patrulhamento pela Rua Conselheiro Soares Brandão, no bairro Vila Pureza, quando abordaram um homem de 23 anos em atitude suspeita.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi localizado. No entanto, ao consultar seus dados, a equipe constatou que havia contra ele um mandado de prisão em aberto pelo crime de furto (artigo 155 do Código Penal).

Diante dos fatos, o indivíduo foi detido e encaminhado à CPJ de São Carlos, sendo posteriormente recolhido ao Centro de Triagem, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Leia Também

Duas pessoas ficam feridas após colisão entre motos na Vila Nery
Segurança15h47 - 24 Set 2025

Duas pessoas ficam feridas após colisão entre motos na Vila Nery

Procurado por roubo é capturado pela Rocam na Vila Prado
Segurança13h59 - 24 Set 2025

Procurado por roubo é capturado pela Rocam na Vila Prado

Acidente entre caminhão e bicicleta motorizada deixa adolescente ferido na Vila Nery
Segurança12h15 - 24 Set 2025

Acidente entre caminhão e bicicleta motorizada deixa adolescente ferido na Vila Nery

Carro tomba após colisão na avenida Getúlio Vargas em São Carlos
Segurança11h31 - 24 Set 2025

Carro tomba após colisão na avenida Getúlio Vargas em São Carlos

PM flagra jovem armado em carro no Jardim Embaré
Segurança11h17 - 24 Set 2025

PM flagra jovem armado em carro no Jardim Embaré

Últimas Notícias