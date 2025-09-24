Procurado por furto é capturado pela Polícia Militar na Vila Pureza

Viatura plantão policial - Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta quarta-feira, 24, policiais militares realizavam patrulhamento pela Rua Conselheiro Soares Brandão, no bairro Vila Pureza, quando abordaram um homem de 23 anos em atitude suspeita.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi localizado. No entanto, ao consultar seus dados, a equipe constatou que havia contra ele um mandado de prisão em aberto pelo crime de furto (artigo 155 do Código Penal).

Diante dos fatos, o indivíduo foi detido e encaminhado à CPJ de São Carlos, sendo posteriormente recolhido ao Centro de Triagem, onde permanecerá à disposição da Justiça.

