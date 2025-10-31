Procurado por furto é capturado pela PM na Vila Irene

Durante patrulhamento de rotina na manhã desta quinta-feira (30), policiais militares capturaram um homem procurado pela Justiça pelo crime de furto na região da Vila Irene, em São Carlos.
De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe realizava rondas quando abordou um indivíduo em via pública que demonstrou nervosismo ao perceber a aproximação da viatura. Após consulta ao COPOM, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.
Nada de ilícito foi encontrado durante a revista pessoal. O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial, onde a situação de procurado foi confirmada junto aos sistemas da Polícia Civil. O homem foi recolhido ao Centro de Triagem da cadeia pública local, permanecendo à disposição da Justiça até a realização da audiência de custódia.