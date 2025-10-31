(16) 99963-6036
sexta, 31 de outubro de 2025
Segurança

Procurado por furto é capturado pela PM na Vila Irene

31 Out 2025 - 09h24Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Viaturas plantão policial - Crédito: Maycon MaximinoViaturas plantão policial - Crédito: Maycon Maximino

Durante patrulhamento de rotina na manhã desta quinta-feira (30), policiais militares capturaram um homem procurado pela Justiça pelo crime de furto na região da Vila Irene, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe realizava rondas quando abordou um indivíduo em via pública que demonstrou nervosismo ao perceber a aproximação da viatura. Após consulta ao COPOM, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

Nada de ilícito foi encontrado durante a revista pessoal. O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial, onde a situação de procurado foi confirmada junto aos sistemas da Polícia Civil. O homem foi recolhido ao Centro de Triagem da cadeia pública local, permanecendo à disposição da Justiça até a realização da audiência de custódia.

Leia Também

Homem é preso em flagrante após furtar fios e objetos em residência no Centro de São Carlos
Segurança09h33 - 31 Out 2025

Homem é preso em flagrante após furtar fios e objetos em residência no Centro de São Carlos

Empresa que realiza obras na Washington Luís é alvo de furto
São Carlos 09h27 - 31 Out 2025

Empresa que realiza obras na Washington Luís é alvo de furto

Adolescente de 15 anos desaparece no Cidade Aracy; família pede ajuda
Segurança07h44 - 31 Out 2025

Adolescente de 15 anos desaparece no Cidade Aracy; família pede ajuda

Ladrão é preso pela GCM após furtar botijão de gás
Jardim Bandeirantes 17h46 - 30 Out 2025

Ladrão é preso pela GCM após furtar botijão de gás

Ex-funcionária é acusada de desviar cerca de R$ 14 mil de academia
São Carlos15h24 - 30 Out 2025

Ex-funcionária é acusada de desviar cerca de R$ 14 mil de academia

Últimas Notícias