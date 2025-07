Procurado por furto é capturado pela GCM na Vila Prado

Compartilhar no facebook

Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um homem de 30 anos, procurado por furto foi capturado no início da noite desta sexta-feira (25), pelo GAM (Grupo de Apoio com Motocicletas) da Guarda Municipal na Vila Prado, em São Carlos.

Os guardas municipais faziam patrulhamento de rotina no Parque Linear da Estação, quando avistaram o foragido. Ao perceber a presença das equipes, ele demonstrou nervosismo motivando a abordagem.

Durante consulta ao sistema de inteligência da Muralha Paulista, foi constatado que havia um mandado de prisão em seu desfavor, expedido pela Justiça de Campinas. Na sequência, o fugitivo foi levado para CPJ.

Diante dos fatos o delegado fez os trâmites legais e encaminhou o homem para o sistema prisional. A ação reforça a importância do patrulhamento preventivo e do uso integrado de tecnologia pelas forças de segurança no combate à criminalidade.

