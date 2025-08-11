(16) 99963-6036
Segurança

Procurado por furto é capturado pela Força Tática

11 Ago 2025 - 09h14Por Da redação
Viatura Força Tática - Crédito: Arquivo/São Carlos AgoraViatura Força Tática - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Na noite de domingo (10), a Polícia Militar de São Carlos cumpriu um mandado de prisão contra um homem de 26 anos na Rua Juliano Parolo, no bairro Vila Parque Industrial.

Segundo o boletim de ocorrência, a ordem judicial havia sido expedida no dia 25 de julho pela Vara de Execuções Criminais de Ribeirão Preto, referente a condenação por furto qualificado.

Durante a abordagem, foi necessário o uso de algemas devido ao risco de fuga. O detido solicitou que sua mãe fosse avisada sobre a prisão, e ela compareceu à delegacia.

Após os procedimentos, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem da Cadeia Pública de São Carlos, onde permanecerá à disposição da Justiça.

