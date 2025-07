Procurado por estupro de vulnerável, homem é preso em São Carlos

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Estupro vulnerável - Crédito: divulgação

Um homem, procurado pela Justiça, foi capturado na manhã desta segunda-feira (22) em uma residência localizada no Conjunto Habitacional Dom Constantino Amstalden, em São Carlos.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram até o endereço após confirmarem, por meio de consulta ao sistema do COPOM, a existência de um mandado de prisão em aberto contra o indivíduo. A ordem judicial foi expedida pela 2ª Vara Criminal do Fórum de São Carlos, referente ao artigo 217-A do Código Penal, que trata de estupro de vulnerável. A pena prevista para esse crime é de oito anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Após a abordagem, o homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a situação foi confirmada em sistemas policiais e judiciais. Em seguida, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem da Cadeia Pública local, onde permanecerá à disposição da Justiça aguardando audiência de custódia.

Leia Também