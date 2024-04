Procurado por estupro de vulnerável é preso pela Polícia Militar

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem, procurado pela Justiça por estupro de vulnerável, foi detido por policiais militares do Comando de Grupo Patrulha nesta quarta-feira, 10.

Os PMs foram acionados via Copom, pois denúncia anônima dava conta que o acusado estaria em um bar na rua Orlando Peres, no São Carlos 3.

Com as características do suspeito, os policiais foram até o local e localizaram o acusado. Após a abordagem, ele foi encaminhado à CPJ e posteriormente recolhido ao centro de triagem.

