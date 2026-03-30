Procurado por descumprir medida protetiva Ã© capturado pela PM em Itirapina

Viatura PM Itirapina - CrÃ©dito: SCA

Na noite desta segunda-feira (30), a Polícia Militar capturou um homem procurado pela Justiça no município de Itirapina.



A equipe do 37º Batalhão de Polícia Militar do Interior realizava deslocamento para o início do serviço em Analândia quando, ao passar pelo cruzamento da Rua 3 com a Avenida 7, na região central, avistou um indivíduo em atitude suspeita. Ao perceber a presença da viatura, o homem demonstrou nervosismo e passou a observar insistentemente os policiais.



Diante da fundada suspeita, foi realizada a abordagem e busca pessoal, porém nada de ilícito foi localizado. No entanto, após consulta via COPOM, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o indivíduo, já com trânsito em julgado, pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto na Lei Maria da Penha.



O homem foi informado sobre seus direitos e recebeu voz de prisão, não sendo necessário o uso de algemas.

A ocorrência foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária de Rio Claro, onde o delegado de plantão, Dr. Luiz Gonzaga Bovo Júnior, elaborou o boletim de ocorrência, permanecendo o capturado à disposição da Justiça.

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