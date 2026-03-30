(16) 99963-6036
terÃ§a, 31 de marÃ§o de 2026
SeguranÃ§a

Procurado por descumprir medida protetiva Ã© capturado pela PM em Itirapina

31 Mar 2026 - 05h39Por Da redaÃ§Ã£o
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
Viatura PM Itirapina - CrÃ©dito: SCAViatura PM Itirapina - CrÃ©dito: SCA

Na noite desta segunda-feira (30), a Polícia Militar capturou um homem procurado pela Justiça no município de Itirapina.

A equipe do 37º Batalhão de Polícia Militar do Interior realizava deslocamento para o início do serviço em Analândia quando, ao passar pelo cruzamento da Rua 3 com a Avenida 7, na região central, avistou um indivíduo em atitude suspeita. Ao perceber a presença da viatura, o homem demonstrou nervosismo e passou a observar insistentemente os policiais.

Diante da fundada suspeita, foi realizada a abordagem e busca pessoal, porém nada de ilícito foi localizado. No entanto, após consulta via COPOM, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o indivíduo, já com trânsito em julgado, pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto na Lei Maria da Penha.

O homem foi informado sobre seus direitos e recebeu voz de prisão, não sendo necessário o uso de algemas.
A ocorrência foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária de Rio Claro, onde o delegado de plantão, Dr. Luiz Gonzaga Bovo Júnior, elaborou o boletim de ocorrência, permanecendo o capturado à disposição da Justiça.

Leia TambÃ©m

Idosa fica ferida apÃ³s ser atropelada por moto no Jacobucci
Atropelamento23h39 - 30 Mar 2026

Idosa fica ferida apÃ³s ser atropelada por moto no Jacobucci

Dupla furta carro e, minutos depois, leva motocicleta no Centro de SÃ£o Carlos
SeguranÃ§a18h51 - 30 Mar 2026

Dupla furta carro e, minutos depois, leva motocicleta no Centro de SÃ£o Carlos

Homem Ã© preso em flagrante com motocicleta adulterada no Centro
SeguranÃ§a18h33 - 30 Mar 2026

Homem Ã© preso em flagrante com motocicleta adulterada no Centro

Casal fica ferido apÃ³s colisÃ£o entre moto e carro em rotatÃ³ria na Bruno Ruggiero
SeguranÃ§a18h17 - 30 Mar 2026

Casal fica ferido apÃ³s colisÃ£o entre moto e carro em rotatÃ³ria na Bruno Ruggiero

CÃ¢mera flagra dupla furtando Monza na Vila Prado
Veja vÃ­deo 16h23 - 30 Mar 2026

CÃ¢mera flagra dupla furtando Monza na Vila Prado

Ãšltimas NotÃ­cias