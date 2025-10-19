Procurado por crime da Lei Maria da Penha é preso pela Polícia Militar em Ibaté

Viatura Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora





Na noite deste sábado (18), um homem procurado pela Justiça por crime relacionado à Lei Maria da Penha foi preso pela Polícia Militar em Ibaté.

De acordo com informações da PM, os policiais realizavam patrulhamento pela Rua Ribeirão Bonito quando avistaram um Gol branco com dois indivíduos em atitude suspeita. Durante a abordagem, um dos ocupantes foi reconhecido como procurado pela Justiça.



O homem foi detido e encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

