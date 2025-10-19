(16) 99963-6036
domingo, 19 de outubro de 2025
Segurança

Procurado por crime da Lei Maria da Penha é preso pela Polícia Militar em Ibaté

19 Out 2025 - 06h57Por Da redação
Viatura Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos AgoraViatura Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora



Na noite deste sábado (18), um homem procurado pela Justiça por crime relacionado à Lei Maria da Penha foi preso pela Polícia Militar em Ibaté.

De acordo com informações da PM, os policiais realizavam patrulhamento pela Rua Ribeirão Bonito quando avistaram um Gol branco com dois indivíduos em atitude suspeita. Durante a abordagem, um dos ocupantes foi reconhecido como procurado pela Justiça.

O homem foi detido e encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

