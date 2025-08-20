(16) 99963-6036
quarta, 20 de agosto de 2025
Segurança

Procurado pelo crime de tráfico de drogas é capturado pela GM em São Carlos

20 Ago 2025 - 06h38Por Da redação
GAM - Crédito: divulgação

A Guarda Municipal de São Carlos prendeu na madrugada desta quarta-feira (20) um homem de 35 anos que estava com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. A captura ocorreu por volta da 1h10, na Rua Juliano Parollo, no Jardim Hikari.

De acordo com o registro da ocorrência, a equipe do Grupo de Apoio Motorizado (GAM) realizava patrulhamento de rotina quando avistou o indivíduo em um ponto conhecido pelo tráfico de entorpecentes. Ao notar a aproximação das viaturas, ele demonstrou nervosismo e tentou se afastar rapidamente, sendo abordado em seguida.

Na busca pessoal, nada de ilícito foi localizado. Porém, ao consultar os sistemas Muralha Paulista e Escudo São-carlense, os guardas constataram que havia contra o suspeito mandado de prisão expedido pela Justiça com base no Artigo 33 da Lei de Drogas.

O homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a autoridade policial registrou o boletim de ocorrência e determinou sua transferência ao Centro de Triagem de São Carlos.

