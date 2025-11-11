Procurado pelo crime de peculato é detido no Jardim Tangará

Viatura CFP - Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta terça-feira (11), um homem de 50 anos foi detido pela equipe do Tenente Carvalho, do Comando de Força Patrulha, no bairro Jardim Tangará, em São Carlos.

De acordo com informações, os policiais receberam a denúncia de que o indivíduo estaria procurado pela Justiça. A equipe se deslocou até o endereço informado, onde o homem foi localizado em sua residência, em um condomínio.

Durante a abordagem e consulta aos sistemas policiais, foi constatado que havia um mandado de prisão em seu desfavor pelo crime de peculato (artigo 312 do Código Penal) — apropriação ou desvio de dinheiro, valor ou bem móvel pertencente à administração pública, em proveito próprio ou de terceiros.

O procurado foi detido e encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, permanecendo à disposição da autoridade policial.

Leia Também