(16) 99963-6036
quarta, 22 de outubro de 2025
Segurança

Procurado pelo crime de lesão corporal é capturado no Centro

22 Out 2025 - 09h02Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Viatura Plantão Policial - Viatura Plantão Policial -

Durante uma verificação de denúncia de tráfico de entorpecentes na manhã de terça-feira (21), policiais militares realizaram a abordagem de um homem de 32 anos na Praça dos Expedicionários, na região central de São Carlos.

Ao consultar os dados do abordado, os policiais constataram que havia contra ele um mandado de prisão expedido pela 3ª Vara Criminal da Comarca de São Carlos, referente a um processo por lesão corporal (artigo 129 do Código Penal), com cumprimento em regime aberto. Após os procedimentos legais, ele foi conduzido ao Centro de Triagem local, onde permanece à disposição da Justiça.

Leia Também

Procurado pela Justiça, homem procura a Polícia e se entrega em São Carlos
Segurança09h13 - 22 Out 2025

Procurado pela Justiça, homem procura a Polícia e se entrega em São Carlos

Homem de 30 anos é encontrado morto dentro de casa em São Carlos
Segurança09h08 - 22 Out 2025

Homem de 30 anos é encontrado morto dentro de casa em São Carlos

Prefeitura apura caso de agressão em unidade de acolhimento de crianças e adolescentes em São Carlos
Segurança08h47 - 22 Out 2025

Prefeitura apura caso de agressão em unidade de acolhimento de crianças e adolescentes em São Carlos

Carreta carregada com refrigerantes tomba na SP-310 e interdita rodovia por mais de 5 horas
Corumbataí06h36 - 22 Out 2025

Carreta carregada com refrigerantes tomba na SP-310 e interdita rodovia por mais de 5 horas

De terno e fala mansa, falso empresário é preso pela DIG em São Carlos
Estelionato 06h27 - 22 Out 2025

De terno e fala mansa, falso empresário é preso pela DIG em São Carlos

Últimas Notícias