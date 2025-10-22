Procurado pelo crime de lesão corporal é capturado no Centro

Viatura Plantão Policial -

Durante uma verificação de denúncia de tráfico de entorpecentes na manhã de terça-feira (21), policiais militares realizaram a abordagem de um homem de 32 anos na Praça dos Expedicionários, na região central de São Carlos.

Ao consultar os dados do abordado, os policiais constataram que havia contra ele um mandado de prisão expedido pela 3ª Vara Criminal da Comarca de São Carlos, referente a um processo por lesão corporal (artigo 129 do Código Penal), com cumprimento em regime aberto. Após os procedimentos legais, ele foi conduzido ao Centro de Triagem local, onde permanece à disposição da Justiça.

