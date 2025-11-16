Procurado pela Justiça por não pagar pensão alimentícia é capturado pela PM

Viatura Plantão Policial - Crédito: Lourival Izaque

Um homem de 27 anos, procurado pela Justiça, foi capturado pela Polícia Militar na noite deste sábado (15), no bairro Cidade Aracy, em São Carlos. A prisão foi registrada em boletim de ocorrência como “captura de procurado” pela Polícia Civil.

De acordo com o registro da Delegacia Seccional de São Carlos, o detido foi inicialmente conduzido à delegacia por ameaça e violência doméstica. Durante a checagem de seus antecedentes, os policiais militares constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

O mandado foi expedido pela Vara Única de Ribeirão Bonito em 22 de setembro de 2025, em razão do não pagamento de pensão alimentícia. Após a confirmação, ele foi recolhido ao Centro de Triagem, onde permanecerá à disposição da Justiça.

