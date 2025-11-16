(16) 99963-6036
domingo, 16 de novembro de 2025
Segurança

Procurado pela Justiça por não pagar pensão alimentícia é capturado pela PM

16 Nov 2025 - 09h04Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Viatura Plantão Policial - Crédito: Lourival Izaque Viatura Plantão Policial - Crédito: Lourival Izaque

 

Um homem de 27 anos, procurado pela Justiça, foi capturado pela Polícia Militar na noite deste sábado (15), no bairro Cidade Aracy, em São Carlos. A prisão foi registrada em boletim de ocorrência como “captura de procurado” pela Polícia Civil.

De acordo com o registro da Delegacia Seccional de São Carlos, o detido foi inicialmente conduzido à delegacia por ameaça e violência doméstica. Durante a checagem de seus antecedentes, os policiais militares constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

O mandado foi expedido pela Vara Única de Ribeirão Bonito em 22 de setembro de 2025, em razão do não pagamento de pensão alimentícia. Após a confirmação, ele foi recolhido ao Centro de Triagem, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Leia Também

Homem é preso após agredir mulher no Santa Felícia
Segurança08h48 - 16 Nov 2025

Homem é preso após agredir mulher no Santa Felícia

Homem é agredido em casa noturna no Centro de São Carlos
Segurança08h14 - 16 Nov 2025

Homem é agredido em casa noturna no Centro de São Carlos

Homem é detido com R$ 8 mil e drogas no Santa Angelina
Segurança06h06 - 16 Nov 2025

Homem é detido com R$ 8 mil e drogas no Santa Angelina

Motociclista fica ferida após colisão no Botafogo
Segurança14h26 - 15 Nov 2025

Motociclista fica ferida após colisão no Botafogo

Moto é furtada em frente à residência no Planalto Paraíso; proprietário pede ajuda
Segurança10h56 - 15 Nov 2025

Moto é furtada em frente à residência no Planalto Paraíso; proprietário pede ajuda

Últimas Notícias