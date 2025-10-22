Procurado pela Justiça, homem procura a Polícia e se entrega em São Carlos

Sede 1ª Cia em São Carlos - Crédito: Google Maps

Um homem de 35 anos, condenado pela Justiça, se apresentou voluntariamente à Polícia Militar na noite de terça-feira (21), em São Carlos. Ele compareceu à companhia da PM afirmando estar procurado e foi conduzido ao Plantão Policial para as providências legais.

Segundo o boletim de ocorrência, após consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão, foi confirmado que havia contra ele uma ordem expedida em 22 de agosto de 2025 pela Deecrim da 6ª Região Administrativa Judiciária (RAJ) de Ribeirão Preto. A decisão determinava o cumprimento de uma pena de 21 dias em regime semiaberto por contravenção penal prevista no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/1941 (vias de fato).

