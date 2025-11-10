Procurado pela Justiça é preso pela PM no Cidade Aracy

Viatura Plantão Policial - Crédito: Lourival Izaque

Policiais militares prenderam um homem procurado pela Justiça na noite deste domingo (9), no bairro Cidade Aracy, em São Carlos.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe do Pelotão A da 2ª Companhia realizava patrulhamento pela Rua Maria das Graças Tagliatella Custódio quando um indivíduo demonstrou nervosismo ao ver a viatura.

Os policiais realizaram a abordagem e, durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. O homem informou que se chamava J.S., mas não apresentou documentos. Utilizando o sistema Muralha Paulista, os militares verificaram a foto do suspeito e constataram que o verdadeiro nome era P.C.S., irmão da pessoa cujo nome havia sido informado.

Na consulta via COPOM, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra P. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Leia Também