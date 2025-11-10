(16) 99963-6036
segunda, 10 de novembro de 2025
Segurança

Procurado pela Justiça é preso pela PM no Cidade Aracy

10 Nov 2025 - 06h05Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Viatura Plantão Policial - Crédito: Lourival Izaque Viatura Plantão Policial - Crédito: Lourival Izaque

 

Policiais militares prenderam um homem procurado pela Justiça na noite deste domingo (9), no bairro Cidade Aracy, em São Carlos.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe do Pelotão A da 2ª Companhia realizava patrulhamento pela Rua Maria das Graças Tagliatella Custódio quando um indivíduo demonstrou nervosismo ao ver a viatura.

Os policiais realizaram a abordagem e, durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. O homem informou que se chamava J.S., mas não apresentou documentos. Utilizando o sistema Muralha Paulista, os militares verificaram a foto do suspeito e constataram que o verdadeiro nome era P.C.S., irmão da pessoa cujo nome havia sido informado.

Na consulta via COPOM, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra P. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Leia Também

Homem é preso em flagrante por tráfico de drogas em Ribeirão Bonito
Segurança06h03 - 10 Nov 2025

Homem é preso em flagrante por tráfico de drogas em Ribeirão Bonito

Homem é encontrado morto na calçada na tarde deste domingo em São Carlos
Segurança20h14 - 09 Nov 2025

Homem é encontrado morto na calçada na tarde deste domingo em São Carlos

Idoso morre afogado em represa na região do 29
Segurança20h00 - 09 Nov 2025

Idoso morre afogado em represa na região do 29

Adolescente é vítima de assalto enquanto voltava do trabalho em Ibaté
Segurança09h53 - 09 Nov 2025

Adolescente é vítima de assalto enquanto voltava do trabalho em Ibaté

Entregador é esfaqueado durante assalto em São Carlos
Segurança09h49 - 09 Nov 2025

Entregador é esfaqueado durante assalto em São Carlos

Últimas Notícias