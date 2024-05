Procurado pela Justiça é detido praticando tráfico de drogas

A droga que estava em poder do procurado, foi apreendida pela PM - Crédito: Maycon Maximino

Durante patrulhamento preventivo, policiais militares da Rocam tiraram de circulação por volta das 17h46 desta quinta-feira, 2, um procurado pela Justiça que estaria na prática do tráfico de entorpecentes no cruzamento das ruas Nossa Senhora da Rosa Mística com a Reinaldo Pizzani, no Antenor Garcia. O suspeito possui quatro passagens criminais (duas por tráfico e outras duas por não pagar pensão alimentícia).

Segundo apurado pelo São Carlos Agora, os PMs patrulhavam o bairro e em um local onde ocorre, segundo eles, o tráfico de drogas, viram o suspeito que estaria mexendo em uma sacola dentro de um buraco na calçada. Ele foi abordado e nada de ilícito localizado em seu poder, a não ser a quantia de R$ 285,00 e um celular. Já na sacola, havia 18 porções de maconha, 34 pinos com cocaína e 28 pedras de crack.

Posteriormente foi realizada consulta via Copom e constava que o acusado era procurado pela Justiça. Após ser encaminhado à CPJ, a autoridade policial plantonista fez nova autuação e determinou o recolhimento do acusado ao centro de triagem.

