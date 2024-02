SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Durante patrulhamento preventivo, policiais militares detiveram por volta das 19h desta segunda-feira, 26, na Estrada Municipal José Baio, no Jardim Embaré, um procurado pela Justiça.

A.M.S., 55 anos, estava em uma moto com outra pessoa e ambos levantaram suspeitas, fazendo com que os policiais realizarem a abordagem. Contra o acusado havia um mandado de prisão. Ele foi encaminhado à CPJ e após as deliberações de praxe, foi recolhido ao centro de triagem.

