Policiais militares detiveram por volta das 22h deste domingo, 22, no cruzamento da rua Cel. José A.O. Salles com a rua da Paz, no CDHU, E.L.C.S., 34, procurado pela Justiça.

O acusado estaria em atitude suspeita e com a aproximação da viatura, tentou a fuga. Porém, foi abordado e em pesquisa via Prodesp, os PMs constataram que ele devia para a Justiça pelo crime de roubo. Encaminhado à CPJ, ele foi recolhido ao centro de triagem.

